Задание на полгода. Зеленский рассказал, как будут готовить новый отопительный сезон

Украинское правительство прорабатывает несколько сценариев подготовки к отопительному сезону, который начнется осенью 2023 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что власти готовятся подойти к следующей зиме, подготовленной к любой угрозе. В ближайшие полгода все, кто причастен к работе инфраструктуры, должны максимально усилить защиту энергообъектов.
"За полгода наши энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи - усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, разрушенную российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории и частных объектах генерировать и снабжать электричеством. Это большая работа, она уже началась", - сказал Зеленский.
Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Глава "Нафтогаза" назвал страны, где Украина закупила газ на отопительный сезон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.