Задание на полгода. Зеленский рассказал, как будут готовить новый отопительный сезон

Он отметил, что власти готовятся подойти к следующей зиме, подготовленной к любой угрозе. В ближайшие полгода все, кто причастен к работе инфраструктуры, должны максимально усилить защиту энергообъектов.

"За полгода наши энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи - усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, разрушенную российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории и частных объектах генерировать и снабжать электричеством. Это большая работа, она уже началась", - сказал Зеленский.