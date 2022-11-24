Не заважайте військовим. Міноборони закликає "експертів" уникати хайпу на війні

"Не заважайте військовим порадами, як вести військові дії. Повірте, вони професіонали, і результати їхньої роботи і стійкості ви всі бачите вже дев’ять місяців", - сказала вона.

Так, Маляр підкреслила, що всією повнотою даних для прогнозування володіє виключно військове командування України, а все інше є лише домислами та напівправдою.

Заступниця міністра оборони закликала громадян не допомагати росіянам:

публікуючи місця прильотів;

зазначаючи назви звільнених населених пунктів;

поширюючи фейки з афілійованих до Росії каналів.

"Впевнена, що ці прості дії по силам кожному з нас. Водночас хочу наголосити, що такі прохання не мають нічого спільного з цензурою. Мова йде про безпеку мирного населення та військових, які виконують завдання. Тож поспіх та розголос тут зовсім недоречні. Варто проявити терпіння та дочекатись приємних новин", - додала вона.

Нагадаємо, Росія готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.

Окрім того, РБК-Україна згадувало головні перемоги Сил оборони за останній час.

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