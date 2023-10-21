КНДР зробила цинічну заяву про постачання Україні ракет ATACMS

Північна Корея раптом вирішила засудити США за постачання Україні балістичних ракет великої дальності, відомих як ATACMS. Пхеньян заявив, що будь-який удар по Росії з їхньою допомогою нібито тільки завадить мирним зусиллям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"США, попри глибоку заклопотаність і рішучу протидію міжнародного співтовариства, все-таки поставили Україні ракетний комплекс класу "земля-земля" ATACMS", - йдеться в заяві посла Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоля.

При цьому він заявив, що нібито "будь-який удар по внутрішніх районах Росії не сприятиме якнайшвидшому припиненню української ситуації або її мирному врегулюванню, за що виступають США".

"(Удар по Росії, - ред.) послужить каталізатором для втягування всієї Європи в горнило нескінченної війни і її затягування", - заявив посол КНДР.

Передача КНДР боєприпасів Росії

13 вересня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін зустрілися у РФ для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські запаси та зброю в обмін на технології.

При цьому видання Economist стверджує, що Пхеньян вже більшу частину року постачає Москві артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

ATACMS для України

Цього тижня українські захисники завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Сили оборони використовували для атаки далекобійні американські ракети ATACMS. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, загалом Україні передали 20 таких ракет. Але, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, постачання ATACMS відбуватиметься на постійній основі.

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