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Все завалено ящиками з-під снарядів. З'явилось нове відео з Ізюму

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Харків, Середа 21 вересня 2022 16:24
Все завалено ящиками з-під снарядів. З'явилось нове відео з Ізюму Фото: з'явилося нове відео зі звільненого Ізюму Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали нове відео з нещодавно звільненого від окупантів Ізюму Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"В ізюмських лісах все завалено ящиками з під артснарядів. Залишки БК обов’язково будуть повернуті на голови окупантів", - йдеться в повідомленні.

Звільнення Ізюму від окупантів

Окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів. З масового поховання в Ізюмі вже ексгумували 263 тіла вбитих місцевих мешканців та українських військових, у тому числі тіла двох дітей. За даними мера Ізюма Валерія Марченка на 18 вересня ексгумація тіл триватиме ще 2 тижні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі.

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