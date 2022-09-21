Все завалено ящиками из-под снарядов. Появилось новое видео из Изюма

Украинские военные показали новое видео из недавно освобожденного от оккупантов Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"В изюмских лесах все завалено ящиками из-под артснарядов. Остатки БК обязательно будут возвращены на головы оккупантов", - говорится в сообщении.

Освобождение Изюма от оккупантов

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

После деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов. Из массового захоронения в Изюме уже эксгумировали 263 тела убитых местных жителей и украинских военных, в том числе тела двух детей. По данным мэра Изюма Валерия Марченко на 18 сентября эксгумация тел будет длиться еще 2 недели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.