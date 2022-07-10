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Под завалами дома в Часовом Яру могут находиться еще более 20 человек

Фото: так выглядит дом в Часовом Яру после ракетного удара (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

После ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру 15 человек погибли, еще с несколькими людьми, которые до сих пор остаются под завалами, спасатели держат связь. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко о спасательной операции на 16.00.

"Пять человек удалось спасти. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают языковой контакт. По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок", - рассказал он.

По словам Кириленко, спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома.

Напомним, 9 июля поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

Первоначально сообщалось о 8 погибших, позже число жертв увеличилось до 15.

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Донецкая область