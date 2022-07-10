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Під завалами будинку в Часовому Яру можуть перебувати ще понад 20 людей

Фото: так виглядає будинок у Часовому Яру після ракетного удару (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок. Рятувальна операція триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка щодо рятувальної операції на 16.00.

"П'ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - розповів він.

За словами Кириленка, рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

Спочатку повідомлялося про 8 загиблих, пізніше кількість жертв збільшилася до 15.

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Донецька область