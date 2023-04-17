UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не завадить військовим виконати поставлені задачі, - Наєв про підтоплення Київської області

Фото: підтоплення Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Повінь, яку було спричинено тривалими дощами у Київській області, не завадить українським військовим виконувати поставлені перед ними задачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Але, попри природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни", - заявив він.

Наєв розповів, що на даний час інженерні підрозділи ЗСУ разом з органами місцевої влади оперативно створили понтонну переправу.

"Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки", - підкреслив Наєв.

Фото: підтоплення Київської області (t.me/ok_pivnich1)

Раніше повідомлялося, що до критичного рівня води в Дніпрі лишається ще 50-60 см.

Зазначимо, що РБК-Україна публікувало фоторепортаж із Гідропарку, який затопило через повінь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Українірека ДнепрВійна Росії проти України