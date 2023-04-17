Не завадить військовим виконати поставлені задачі, - Наєв про підтоплення Київської області

"Тривалі опади спричинили повінь у частині Київської області. Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. Але, попри природні перешкоди, в підрозділах Угрупування військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни", - заявив він.

Наєв розповів, що на даний час інженерні підрозділи ЗСУ разом з органами місцевої влади оперативно створили понтонну переправу.

"Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини. Підпорядковані нашому угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки", - підкреслив Наєв.

Фото: підтоплення Київської області (t.me/ok_pivnich1)