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Не помешает военным выполнить поставленные задачи, - Наев о подтоплении Киевской области

Фото: подтопление Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Наводнение, вызванное длительными дождями в Киевской области, не помешает украинским военным выполнять поставленные перед ними задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева.

"Длительные осадки повлекли за собой наводнение в части Киевской области. Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа. Но, несмотря на естественные препятствия, в подразделениях Группировки войск, защищающих Северное направление, достаточно сил и средств для их преодоления в кратчайшие сроки", – заявил он.

Наев рассказал, что в настоящее время инженерные подразделения ВСУ вместе с органами местных властей оперативно создали понтонную переправу.

"Следует отметить, что природные катаклизмы не препятствуют выполнению военными поставленных задач на пограничные Киевщины. Подчиненные нашей группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники", – подчеркнул Наев.

Фото: подтопление Киевской области (t.me/ok_pivnich1)

Ранее сообщалось, что до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см .

Отметим, что РБК-Украина публиковала фоторепортаж из Гидропарка , который затопило из-за наводнения.

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