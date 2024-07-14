Затяжний пік рекордної спеки та смерчі. Синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

З 15 липня в Україну прийде пік спеки, коли температура підніметься вище +40 градусів. 18-20 липня настане невелике полегшення, але воно навряд чи буде тривалим.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Пік спеки та смерчі

Найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35...+40 градусів і вище.

"Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Пікові значення температури перевищуватимуть +40 градусів (t.me/PohodaNatalka)

Надалі, як зазначає вона, атмосфера ще "кидатиметься гарячими кульками".

"Будуть ще хвилі спеки, проте ця, з 14 по 17 липня, схоже, найсильніша у всеукраїнському масштабі", - попередила синоптик.

У Києві пік спеки передбачається 15, 16, 17 липня.

"У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36...+38 градусів, ймовірно вище. Сухо, сонячно", - констатувала Діденко.

Коли спека збавить обороти

Деяке полегшення, а вірніше зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України (і у Києві) та у Вінницькій області впродовж 18-20 липня.

"У Житомирській, Київській, (включно з Києвом) та у Чернігівській областях, за уточненим прогнозом 18 липня очікується послаблення спеки", - зазначила синоптик, додавши, що мова йде про "похолодання" до +29...+30 градусів.

При цьому, за її словами, південь, схід та більшість центру все одно належатимуть області надзвичайної спеки.

"Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин. Там із 16 липня полегшає", - констатувала синоптик.

Нова хвиля спеки

Але, як каже Діденко, радіти зниженню градусів зарано. Бо незначне послаблення спеки на півночі, зокрема і у Києві, може знову змінитися її новою хвилею.

"На півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінницької області) продовжить тривати надзвичайна спека. Її послаблення орієнтовно в цих регіонах відбудеться з 26 липня", - констатувала вона.