Затяжний пік рекордної спеки та смерчі. Синоптик розповіла про погоду до кінця тижня
З 15 липня в Україну прийде пік спеки, коли температура підніметься вище +40 градусів. 18-20 липня настане невелике полегшення, але воно навряд чи буде тривалим.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Пік спеки та смерчі
Найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35...+40 градусів і вище.
"Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
Пікові значення температури перевищуватимуть +40 градусів (t.me/PohodaNatalka)
Надалі, як зазначає вона, атмосфера ще "кидатиметься гарячими кульками".
"Будуть ще хвилі спеки, проте ця, з 14 по 17 липня, схоже, найсильніша у всеукраїнському масштабі", - попередила синоптик.
У Києві пік спеки передбачається 15, 16, 17 липня.
"У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36...+38 градусів, ймовірно вище. Сухо, сонячно", - констатувала Діденко.
Коли спека збавить обороти
Деяке полегшення, а вірніше зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України (і у Києві) та у Вінницькій області впродовж 18-20 липня.
"У Житомирській, Київській, (включно з Києвом) та у Чернігівській областях, за уточненим прогнозом 18 липня очікується послаблення спеки", - зазначила синоптик, додавши, що мова йде про "похолодання" до +29...+30 градусів.
При цьому, за її словами, південь, схід та більшість центру все одно належатимуть області надзвичайної спеки.
"Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин. Там із 16 липня полегшає", - констатувала синоптик.
Нова хвиля спеки
Але, як каже Діденко, радіти зниженню градусів зарано. Бо незначне послаблення спеки на півночі, зокрема і у Києві, може знову змінитися її новою хвилею.
"На півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінницької області) продовжить тривати надзвичайна спека. Її послаблення орієнтовно в цих регіонах відбудеться з 26 липня", - констатувала вона.
"Спекотні" рекорди
Спека, яка накрила і Східну Європу, і Балкани, б'є неабиякі рекорди в Україні. Затяжна спека, яка в яскравих фарбах проявила себе, починаючи з 8 липня, вже 11 липня встановила відразу три температурні рекорди в Києві.
Крім того, 11 липня рекорд було встановлено і в Миколаєві. Температура піднялася до +40,5 градусів. Цей рекорд назвали історичним для всієї історії спостережень погоди для Миколаєва.
Зазначимо, що рекорди спека в Україні била і 13 липня. Щоправда, жодному з них не вдалося "перебити" абсолютний максимум температури, встановлений у 2010 році.
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