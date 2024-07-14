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Спека в Україні побила нові рекорди (мапа)

Україна, Неділя 14 липня 2024 13:50
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Спека в Україні побила нові рекорди (мапа) Фото: спека в Україні встановила нові рекорди 13 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спека в Україні побила нові рекорди температури 13 липня. При цьому вони так і не перевищили абсолютний максимум, встановлений у 2010 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для 13 липня", - йдеться у повідомленні.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на 1-4°.

Згідно мапи, денні максимуми, наприклад, у ВІнницькій та у Миколаївській областях склали 38,9° та 37,7° відповідно.

Спека в Україні побила нові рекорди (мапа)

Температурні рекорди в Україні 13 липня (facebook.com/UkrHMC)

При цьому абсолютний максимум температури в Україні складає 42° та зафіксований у Луганській області 12 серпня 2010 року.

Спека в Україні

Надзвичайна спека в Україні стоїть вже понад тиждень. Причому, 11 липня в Києві було зафіксовано одразу три температурні рекорди. Ці рекорди стали першими максимумами цього літа.

Проте не лише Україна потрапила в епіцентр температурної аномалії. За даними грецького спеціалізованого порталу про погоду та клімат Climatebook, сильна та тривала хвиля спеки "накрила" Східну Європу та Балкани. Докладніше - у матеріалі.

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