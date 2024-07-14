Затяжной пик рекордной жары и смерчи. Синоптик рассказала о погоде на новую неделю

С 15 июля в Украину придет пик жары, когда температура поднимется выше +40 градусов. 18-20 июля наступит небольшое облегчение, но оно вряд ли будет продолжительным.

Пик жары и смерчи

В ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35...+40 градусов и выше.

"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

Пиковые значения температуры будут превышать +40 градусов (t.me/PohodaNatalka)

В дальнейшем, как отмечает она, атмосфера еще "будет бросаться горячими шариками".

"Будут еще волны жары, однако эта, с 14 по 17 июля, похоже, самая сильная во всеукраинском масштабе", - предупредила синоптик.

В Киеве пик жары предполагается 15, 16, 17 июля.

"В Киеве понедельник, вторник и среда будут рекордно жгучими, +36...+38 градусов, вероятно выше. Сухо, солнечно", - констатировала Диденко.

Когда жара сбавит обороты

Некоторое облегчение, а вернее снижение температуры воздуха на несколько градусов, возможно на западе, севере Украины (и в Киеве) и в Винницкой области в течение 18-20 июля.

"В Житомирской, Киевской, (включая Киев) и в Черниговской областях, по уточненному прогнозу 18 июля ожидается ослабление жары", - уточнила синоптик, добавив, что речь идет о "похолодании" до +29...+30 градусов.

При этом, по ее словам, юг, восток и большинство центра будут все равно принадлежать области чрезвычайной жары.

"Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее к природе, людям и животным. Там с 16 июля станет легче", - констатировала синоптик.

Новая волна жары

Но, как говорит Диденко, радоваться снижению градусов рано. Потому что незначительное ослабление жары на севере, в том числе и в Киеве, может снова смениться ее новой волной.

"На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) продолжится продолжительная жара. Ее ослабление ориентировочно в этих регионах состоится с 26 июля", - констатировала она.