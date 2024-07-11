В одному з міст України температура вже перевищила 40 градусів і оновила історичний рекорд

В Україні останніми днями встановилася спекотна погода. У Миколаєві вже оновлено історичний рекорд.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Поки що ми маємо тільки один рекорд. Це Миколаїв, де температура вчора була 40,5 градусів тепла. Це рекорд для Миколаєва за всю історію спостережень як для цього місяця, так для всього літа", - сказала вона.

За її словами, до цього максимальна температура в Миколаєві була 40 градусів.

Крім того, повідомила Голеня, у Миколаївській області температура зараз ще вища. Наприклад, у Вознесенську, вона піднялася до 41 градусів.

За даними Укргідрометцентру, також рекорд, але лише для цього дня, встановлено і в Харкові.

Рекордна спека

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, спекотна погода в Україні протримається ще щонайменше п’ять днів - до 17 липня. У ці дні буде до 40 градусів. Водночас на півдні та сході спека спаде лише 18-20 липня.

Причиною нинішньої спеки є тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани.