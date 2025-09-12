Затяжні тривоги на Чернігівщині: у ЗСУ розкрили нову тактику РФ

Тривалість повітряних тривог у Чернігівській області суттєво збільшилась. Це пов’язано з тим, що Росія перейшла до тактики виснаження української ППО та психологічного тиску на цивільне населення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів представник відділу комунікації 15-го армійського корпусу ЗСУ Богуслав Крук в ефірі "Українського Радіо Чернігів".

За його словами, затяжні повітряні тривоги, які в окремих районах Чернігівщини тривають понад 20 годин, а іноді й добу, є новою тактикою російських військ.

Вона спрямована на виснаження екіпажів протиповітряної оборони, які змушені постійно перебувати на чергуванні, що призводить до зниження уваги та концентрації.

Крім того, тривалі тривоги створюють сильний психологічний тиск на цивільне населення.

"Школи щоразу частіше переходять на онлайн-навчання, адже працювати в офлайн-форматі стає нереально через тривоги, які можуть тривати по 17-20 годин", - пояснив Крук.

Він додав, що через це порушується звичний уклад життя: батьки змушені забирати дітей зі шкіл, установи й організації часто зупиняють роботу, а це формує негативні настрої в суспільстві, особливо у прикордонних районах.

Водночас військовий наголосив на стійкості українців і вірі у єдність суспільства.