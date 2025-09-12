Затяжные тревоги на Черниговщине: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

Продолжительность воздушных тревог в Черниговской области существенно увеличилась. Это связано с тем, что Россия перешла к тактике истощения украинской ПВО и психологического давления на гражданское население.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал представитель отдела коммуникации 15-го армейского корпуса ВСУ Богуслав Крук в эфире "Украинского Радио Чернигов".

По его словам, затяжные воздушные тревоги, которые в отдельных районах Черниговщины продолжаются более 20 часов, а иногда и сутки, являются новой тактикой российских войск.

Она направлена на истощение экипажей противовоздушной обороны, которые вынуждены постоянно находиться на дежурстве, что приводит к снижению внимания и концентрации.

Кроме того, длительные тревоги создают сильное психологическое давление на гражданское население.

"Школы все чаще переходят на онлайн-обучение, ведь работать в офлайн-формате становится нереально из-за тревог, которые могут длиться по 17-20 часов", - пояснил Крук.

Он добавил, что из-за этого нарушается привычный уклад жизни: родители вынуждены забирать детей из школ, учреждения и организации часто останавливают работу, а это формирует негативные настроения в обществе, особенно в приграничных районах.

В то же время военный отметил стойкость украинцев и веру в единство общества.