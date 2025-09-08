В УДАРі вимагають виділити Чернігів в окрему зону оповіщення
Депутат Чернігівської міської ради та лідер партії "УДАР Віталія Кличка" у регіоні Олександр Ломако ініціює виділення Чернігова в окрему від прикордонних районів зону оповіщення про повітряну тривогу. Саме так зроблено у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну ініціативу депутата.
Адже зараз, за його словами, тривога паралізує місто, навіть тоді, коли у прифронтових районах злітають розвідувальні дрони.
"Чернігівський район занадто великий: у більшості випадків сирена лунає тоді, коли «шахед» кружляє над прикордонними громадами, а все місто паралізоване. Якщо начальники військової адміністрації не змінять систему й не виділять Чернігів в окрему зону оповіщення - саме вони нестимуть відповідальність за спричинений ними хаос у школах і відсутність умов для життя в Чернігові", - заявив Ломако.
Він наголосив, що через неадекватну тривалість повітряної тривоги на минулому тижні діти в чернігівських школах фактично не навчалися. За його словами, громадськість раніше вимагала від влади розділити область на сектори, але чомусь Чернігівська обласна військова адміністрація включила місто в один сектор із прифронтовими районами.
"15+ годинні тривоги. Як дітям учитися в Чернігові? Як жити місту? Перший тиждень навчання в Чернігові перетворився на хаос. Це б’є не лише по освіті - це б’є по майбутньому Чернігова. Після тиску громадськості ввели диференційовану тривогу, але зробили це, як завжди, через одне місце", - заявив Ломако.
Повітряна тривога у Чернігові і області
За словами депутата міськради, весь минулий тиждень повітряна тривога в Чернігові тривала понад 15 годин майже кожен день, а в неділю - рекордні 20 годин.
Як повідомлялося раніше, найдовша тривога після деокупації регіону тривала на Чернігівщині майже 16 годин з 20 по 21 серпня 2025 року.
