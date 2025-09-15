Затятий прихильник України відмовився переобиратися до Конгресу

Давній прихильник України, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, що очолював Комітет із закордонних справ Палати представників, відмовився балотуватися на виборах до Конгресу в 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC та Bloomberg.
"Я допрацюю до кінця свого терміну. Однак я хочу продовжувати служити народу цієї країни в галузі національної безпеки та зовнішньої політики і робити те, що робив останні два десятиліття: робити Америку сильнішою, а світ безпечнішим", - сказав 63-річний конгресмен у неділю в ефірі програми This Week.
Маккол уперше був обраний в 2004 році від 10-го виборчого округу Техасу, що охоплює частину Остіна та навколишні округи. Востаннє його переобрали у 2024 році з перевагою приблизно у 27 відсоткових пунктів.
Як прихильник жорсткої зовнішньої політики, Маккол провів шість років у Комітеті з питань закордонних справ, зокрема два роки на посаді його голови, а також шість років очолював Комітет з питань внутрішньої безпеки. Це був період, що охоплював підйом "Ісламської держави", виведення військ США з Афганістану та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У листопаді 2024 року Маккол не став добиватися повторного призначення головою Комітету із закордонних справ Палати представників та відкрив шлях для інших республіканців очолити дискусійну панель, що відіграє ключову роль у формуванні політики з глобальних питань, зокрема щодо України.
У серпні республіканці Техасу на заклик президента Дональда Трампа перекроїли карту виборчих округів штату, щоб змістити п’ять місць від демократів на користь Республіканської партії, яка вже контролює 25 із 38 місць у Палаті представників США від Техасу.
Зазначимо, що у 2017 році Майкл Маккол відвідав Донецьку область. Після візиту він заявив, що Україна перебуває у стані війни з Росією та що російського диктатора Володимира Путіна слід зупинити.
Вибори до Палати представників США заплановані на 3 листопада 2026 року, в рамках проміжних виборів 2026 року під час другого, непослідовного терміну президента Дональда Трампа.
Виборці оберуть представників від усіх 435 виборчих округів Конгресу в кожному з 50 штатів США, а також п'ять із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія та відокремлених територій США.
Нагадаємо, днями Палата представників затвердила законопроєкт про оборонну політику США на 2026 рік, що передбачає допомогу в сфері безпеки Україні.
Конгресмени готові ухвалити нові санкції проти Росії, але не зроблять це без дозволу президента Дональда Трампа.