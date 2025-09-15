Затятий прихильник України відмовився переобиратися до Конгресу

"Я допрацюю до кінця свого терміну. Однак я хочу продовжувати служити народу цієї країни в галузі національної безпеки та зовнішньої політики і робити те, що робив останні два десятиліття: робити Америку сильнішою, а світ безпечнішим", - сказав 63-річний конгресмен у неділю в ефірі програми This Week.

Маккол уперше був обраний в 2004 році від 10-го виборчого округу Техасу, що охоплює частину Остіна та навколишні округи. Востаннє його переобрали у 2024 році з перевагою приблизно у 27 відсоткових пунктів.

Як прихильник жорсткої зовнішньої політики, Маккол провів шість років у Комітеті з питань закордонних справ, зокрема два роки на посаді його голови, а також шість років очолював Комітет з питань внутрішньої безпеки. Це був період, що охоплював підйом "Ісламської держави", виведення військ США з Афганістану та повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У листопаді 2024 року Маккол не став добиватися повторного призначення головою Комітету із закордонних справ Палати представників та відкрив шлях для інших республіканців очолити дискусійну панель, що відіграє ключову роль у формуванні політики з глобальних питань, зокрема щодо України.

У серпні республіканці Техасу на заклик президента Дональда Трампа перекроїли карту виборчих округів штату, щоб змістити п’ять місць від демократів на користь Республіканської партії, яка вже контролює 25 із 38 місць у Палаті представників США від Техасу.

Зазначимо, що у 2017 році Майкл Маккол відвідав Донецьку область. Після візиту він заявив, що Україна перебуває у стані війни з Росією та що російського диктатора Володимира Путіна слід зупинити.

Вибори до Палати представників США заплановані на 3 листопада 2026 року, в рамках проміжних виборів 2026 року під час другого, непослідовного терміну президента Дональда Трампа.

Виборці оберуть представників від усіх 435 виборчих округів Конгресу в кожному з 50 штатів США, а також п'ять із шести делегатів без права голосу від округу Колумбія та відокремлених територій США.