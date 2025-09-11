ua en ru
У конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік з витратами на Україну

Україна, Четвер 11 вересня 2025 09:09
У конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік з витратами на Україну Фото: Палата представників США схвалила оборонний бюджет на наступний рік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри опір частини республіканців, Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вчора, 10 вересня Палата представників ухвалила законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів, який передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

Законопроєкт ухвалили 231 голосом проти 196. Голосування пройшло майже повністю за партійними лініями та показало, як республіканці перетворили щорічний оборонний документ Пентагону - який раніше підтримували обидві партії - на інструмент просування своїх консервативних соціальних ідей.

Водночас попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.

Нагадаємо, що в серпні Сполучені Штати схвалили нову військову допомогу Україні на 203,5 млн доларів. РБК-Україна писало на що будуть спрямовані виділені кошти.

Варто також відзначити, що днями українці назвали країни, які надали найбільшу допомогу з початку війни.

Сполучені Штати Америки Україна
