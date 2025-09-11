У конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік з витратами на Україну

Попри опір частини республіканців, Палата представників США підтримала оборонний законопроєкт 2026 рік з допомогою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Вчора, 10 вересня Палата представників ухвалила законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів, який передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

Законопроєкт ухвалили 231 голосом проти 196. Голосування пройшло майже повністю за партійними лініями та показало, як республіканці перетворили щорічний оборонний документ Пентагону - який раніше підтримували обидві партії - на інструмент просування своїх консервативних соціальних ідей.

Водночас попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.