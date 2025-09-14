У Конгресу велике бажання ввести санкції проти Росії, але є нюанс, - Джонсон

Час для нових санкцій проти Росії вже давно настав. Однак Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .

Зокрема, ведучий згадав заяву сенатора-республікана Ліндсі Грема, який сказав, що Конгрес США готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ. Його заява прозвучала після того, як російські дрони вторглися в Польщу.

Крім цього, Грем підтримав пропозицію Трампа про введення 100% мита проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти, і щоб схилити РФ до завершення війни в Україні.

На запитання про те, яка позиція у Джонсона щодо цього, він сказав, що санкції проти Росії давно назріли.

"Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я думаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. (Я вважаю, що - ред.) у Конгресі є великий інтерес до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити", - заявив Джонсон.

На запитання, чи чекає Конгрес, поки президент дасть зелене світло, спікер відповів, що Конгрес не може діяти за своєю ініціативою.

"Конгрес справді не може діяти за власною ініціативою, тому що... президент має підписати будь-який наш закон. Тож це має бути партнерство, але ми підпорядковуємося головнокомандувачу", - резюмував Джонсон.