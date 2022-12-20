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Затягування війни в Україні не відповідає нічиїм інтересам, - Сі Цзіньпін

Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Затягування та ускладнення російського вторгнення в Україну не відповідають інтересам жодної із сторін, які беруть участь у війні.

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Центрального телебачення Китаю.

"Китай твердо прихильний до позиції сприяння переговорам про мир і вважає, що затягування та ускладнення кризи не відповідають інтересам усіх сторін", - заявив Сі Цзіньпін.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Росії. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі із Шарлем Мішелем заявив про необхідністьприпинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, побачивши в цьому нібито "цікавість Європи та Азії".

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

Про те, на чиєму боці Китай у війні Росії проти України читайте у нашому матеріалі за посиланням.

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