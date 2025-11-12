Не зацікавлені: у Трампа спростували плани США будувати військову базу в Газі

У Білому домі спростували інформацію американських та світових видань, що США збираються будувати військову базу біля Сектора Гази. Вашингтон не зацікавлений у створенні такої бази.

Вона заявила, що особисто поговорила з автором статті про наміри США будувати військову базу в Газі. За словами Левітт, статтю нібито було засновано на "одному аркуші паперу" - запиті, який зробили до міністерства військово-морських сил США.

"Цей журналіст вирішив, що це офіційний план і опублікував матеріал про те, що Сполучені Штати цим цікавляться. Я перевіряла це на найвищому рівні федерального уряду США. Це не те, в чому США зацікавлені... Це не те, в чому ми зараз беремо участь і на що виділятимемо фінансування", - заявила прессекретар.

Левітт додала, що президент США Дональд Трамп не хоче бачити американські війська "на землі" в цьому районі Близького Сходу. Зараз досягнено мирної угоди в Секторі Гази, Вашингтон хоче продовжити його реалізацію. Тому жодних планів на будівництво військової бази в цьому регіоні немає.