ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Не заинтересованы: у Трампа опровергли планы США строить военную базу в Газе

США, Среда 12 ноября 2025 23:09
UA EN RU
Не заинтересованы: у Трампа опровергли планы США строить военную базу в Газе Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Белом доме опровергли информацию американских и мировых изданий, что США собираются строить военную базу возле Сектора Газа. Вашингтон не заинтересован в создании такой базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она заявила, что лично поговорила с автором статьи о намерениях США строить военную базу в Газе. По словам Левитт, статья якобы была основана на "одном листе бумаги" - запросе, который сделали в министерство военно-морских сил США.

"Этот журналист решил, что это официальный план и опубликовал материал о том, что Соединенные Штаты этим интересуются. Я проверяла это на самом высоком уровне федерального правительства США. Это не то, в чем США заинтересованы... Это не то, в чем мы сейчас участвуем и на что будем выделять финансирование", - заявила пресс-секретарь.

Левитт добавила, что президент США Дональд Трамп не хочет видеть американские войска "на земле" в этом районе Ближнего Востока. Сейчас достигнуто мирное соглашение в Секторе Газа, Вашингтон хочет продолжить его реализацию. Поэтому никаких планов на строительство военной базы в этом регионе нет.

Отметим, издание Bloomberg 12 ноября сообщило, что США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа. На базе будут размещены международные стабилизационные силы.

Стабилизационные силы будут следить за соблюдением мирного соглашения, заключенного между Израилем и ХАМАС. При этом, Израиль намерен самостоятельно определять состав международных сил для размещения в секторе Газа в рамках плана прекращения огня, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сектор Газа Израиль
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа