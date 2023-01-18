Не зацікавлені в мирі: Ніколенко про обурення Росії мирним планом Зеленського

Обурення Росії

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Росія не бачить сенсу вести переговори з Україною оскільки формула миру нібито містить "безглузді ініціативи".

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - заявив російський міністр.

Думка Росії нікому не цікава

Як пояснив Ніколенко, своїм обуренням Кремль вкотре показав реальні наміри й те, що Росія жодним чином не зацікавлена в мирі. "Перемир'я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу, є димовою завісою для продовження терористичних атак проти України.

"Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, формула миру президента України отримала широку міжнародну підтримку.

"Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу", - додав Ніколенко.

Аби пришвидшити настання миру, МЗС України продовжує працювати над тим, аби наша країна отримувала танки, ППО, ракети великої дальності, боєприпаси, фінанси та додаткові тренування для наших воїнів.