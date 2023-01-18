Не зацікавлені в мирі: Ніколенко про обурення Росії мирним планом Зеленського

В Кремлі обурені запропонованою під час саміту G20 президентом України Володимиром Зеленським формулою миру. Однак, думка Росії вже нікого не цікавить.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.
За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Росія не бачить сенсу вести переговори з Україною оскільки формула миру нібито містить "безглузді ініціативи".
"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - заявив російський міністр.
Як пояснив Ніколенко, своїм обуренням Кремль вкотре показав реальні наміри й те, що Росія жодним чином не зацікавлена в мирі. "Перемир'я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу, є димовою завісою для продовження терористичних атак проти України.
"Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС РФ", - пише Ніколенко.
За словами речника МЗС, формула миру президента України отримала широку міжнародну підтримку.
"Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу", - додав Ніколенко.
Аби пришвидшити настання миру, МЗС України продовжує працювати над тим, аби наша країна отримувала танки, ППО, ракети великої дальності, боєприпаси, фінанси та додаткові тренування для наших воїнів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 листопада президент України виступив на саміті G20 у режимі онлайн під час якого озвучив формулу миру.
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