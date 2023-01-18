RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не заинтересованы в мире: Николенко об возмущении России мирным планом Зеленского

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле возмущены предложенной во время саммита G20 президентом Украины Владимиром Зеленским формулой мира. Однако мнение России уже никого не интересует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Возмущение России

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия не видит смысла вести переговоры с Украиной поскольку формула мира якобы содержит "бессмысленные инициативы".

"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", - заявил российский министр.

Мнение России никому не интересно

Как пояснил Николенко, своим возмущением Кремль в очередной раз показал реальные намерения и то, что Россия никоим образом не заинтересована в мире. "Перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада, является дымовой завесой для продолжения террористических атак против Украины.

"Хорошие новости - наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, формула мира президента Украины получила широкую международную поддержку.

"Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - добавил Николенко.

Чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины продолжает работать над тем, чтобы наша страна получала танки, ПВО, ракеты большой дальности, боеприпасы, финансы и дополнительные тренировки для наших воинов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 ноября президент Украины выступил на саммите G20 в режиме онлайн, во время которого озвучил формулу мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине