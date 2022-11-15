Виступ Зеленського на G20: головні заяви

Президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 у режимі онлайн. Глава держави у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.

Звернення онлайн

Зеленський заявив, що війна може закінчитися, якщо Росія виведе війська до кордонів 1991 року і виплатить компенсацію за завдану шкоду.

"Коли всі антивоєнні заходи будуть введені, документ про завершення війни має бути підписаний сторонами", - сказав Зеленський.

Президент закликав світову спільноту "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.

Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - заявив він.

Виступаючи на саміті, Зеленський наголосив, що Мінська-3 не буде.

"Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім почати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Не буде жодних "мінськів-3", які Росія порушить відразу після укладення", - зазначив він.

Лідер країни закликав відновити радіаційну безпеку на Запорізькій АЕС, запровадити обмеження цін на російські енергоносії та розширити ініціативу щодо експорту українського зерна.

При цьому Зеленський хоче безстрокової зернової угоди та додати порти Миколаїв та Ольвія

"Україна з липня експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", - сказав президент.

Зеленський заявив, що єдина формула, за якою слід здійснити обмін полоненими з Росією, це "всіх на всіх".

За словами Зеленського, до цієї формули мають входити також мирні жителі, які виїхали на територію Росії, та діти, депортовані окупантами.

"Будь ласка, виберіть свій шлях лідерства – і разом ми обов'язково реалізуємо формулу миру", – сказав президент.

Формула миру Зеленського

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих.

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Володимир Зеленський підтвердив участь України у саміті "Групи двадцяти" за кілька днів до його початку.

"Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, всі наші партнери, кожний і кожен, хто нас підтримує", – наголосив Зеленський.

Україна на саміті G20

Україна стала запрошеним гостем на саміті лідерів провідних економік світу, який приймає Індонезія 15-16 листопада.

Весною Володимир Зеленський отримав запрошення приєднатися до форуму "двадцятки" від індонезійського президента Джоко Відодо.

Незадовго до цього США та західні лідери звернулися до Відодо з проханням відкликати запрошення на G20 президента РФ Путіна через розв'язану війну проти України. Але, отримавши відмову, вони закликали залучити до саміту українського президента принаймні до частини зустрічі.

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є однією з пріоритетних тем дводенної зустрічі "Великої двадцятки".

Країни G20 домовилися про підсумковий комюніке саміту, який містить засудження військових дій Росії в Україні і відкидає "епоху війни".

У проєкті документа йдеться, що "більшість членів рішуче засудила війну в Україні та підкреслила, що вона викликає величезні людські страждання та посилює наявні проблеми у світовій економіці".

У понеділок президент США Джо Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Сі Цзіньпін, обговорюючи ситуацію в Україні на зустрічі з президентом США Джо Байденом в Індонезії, заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.

Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не має вестися і ніколи не може бути виграна, і наголосили на своєму неприйнятті використання чи загрози застосування ядерної зброї в Україні.

Умови участі Зеленського

У відповідь на запрошення Індонезії в Офісі президента заявляли, що остаточне рішення прийматимуть напередодні саміту. Тому протягом кількох місяців участь глави України на G20 була інтригою, так само як і приїзд на саміт Володимира Путіна.

У червні Володимир Зеленський назвав головними умовами своєї присутності на G20 ситуацію з безпекою та склад учасників, натякнувши на лідера Кремля.

3 листопада президент України заявив, що не братиме участі у саміті "Великої двадцятки", якщо там буде російський президент.

При цьому раніше Зеленський ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" із Путіним на тлі "анексії" РФ чотирьох українських регіонів. Також Зеленський закликав виключити Росію зі складу G20 після її спроб призупинити роботу "зернової угоди".

Президент РФ Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.

Лавров є найвищою російською офіційною особою, яка присутня на саміті G-20, який починається у вівторок. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії та не планує виступати навіть у відеоформаті. Главою російської делегації призначили міністра закордонних справ Сергія Лаврова.