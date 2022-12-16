Затримується рух 28 потягів: УЗ оновила графік

"Укрзалізниця" наводить оперативну інформацію щодо затримки потягів через пошкодження енергетичної інфраструктури залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Наразі УЗ зазначає, що із затримкою понад однієї година курсують 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин - два поїзди та із затримкою 5-30 хвилин - 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.
Найсуттєвіші затримки спостерігаються на таких маршрутах:
Як підкреслює УЗ, ситуація на вокзалах контрольована, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух.
"Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях", - закликає УЗ.
Сьогодні о першій половині дня РБК-Україна повідомляло, що через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях інформують про відключення. Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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