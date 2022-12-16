Затримується рух 28 потягів: УЗ оновила графік

Наразі УЗ зазначає, що із затримкою понад однієї година курсують 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин - два поїзди та із затримкою 5-30 хвилин - 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.

Найсуттєвіші затримки спостерігаються на таких маршрутах:

№725/726 Харків - Київ (+4 год 41 хв);

№1/2 Івано-Франківськ - Харків (+4 год 29 хв);

№93/94 Хелм - Харків (+4 год 29 хв);

№711/712 Київ - Краматорськ (+4 год 21 хв);

№781/782 Черкаси - Київ (+4 год 18 хв);

№721/722 Київ - Харків (+4 год 16 хв);

№3/4 Ужгород - Запоріжжя (+3 год 49 хв);

№111/112 Київ - Ізюм (+2 год 36 хв);

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (+2 год 24 хв);

№131/132 Дніпро - Львів (+2 год 15 хв);

№45/46 Ужгород - Харків (+2 год 14 хв);

№731/732 Київ - Дніпро (+2 год. 14 хв);

№755/756 Київ - Луцьк (+1 год. 55 хв);

№119/120 Львів - Запоріжжя (+1 год 39 хв);

№773/774 Київ - Шостка (+1 год 20 хв);

№785/786 Шостка - Київ (+40 хв);

№749/750 Київ - Ужгород (+30 хв).

Як підкреслює УЗ, ситуація на вокзалах контрольована, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух.

"Просимо пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах "Укрзалізниці" та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях", - закликає УЗ.