Задерживается движение 28 поездов: УЗ обновила график

УЗ отмечает, что с задержкой свыше одного часа курсируют 16 поездов, от 30 до 60 минут - два поезда и с задержкой 5-30 минут - 10 поездов. Еще 11 поездов следуют по графику.

Самые существенные задержки наблюдаются на следующих маршрутах:

№725/726 Харьков - Киев (+4 ч 41 мин);

№1/2 Ивано-Франковск - Харьков (+4 ч 29 мин);

№93/94 Хелм - Харьков (+4 ч 29 мин);

№711/712 Киев - Краматорск (+4 ч 21 мин);

№781/782 Черкассы - Киев (+4 ч 18 мин);

№721/722 Киев - Харьков (+4 ч 16 мин);

№3/4 Ужгород - Запорожье (+3 ч 49 мин);

№111/112 Киев - Изюм (+2 ч 36 мин);

№31/32 Перемышль - Запорожье (+2 ч 24 мин);

№131/132 Днепр - Львов (+2 ч 15 мин);

№45/46 Ужгород - Харьков (+2 ч 14 мин);

№731/732 Киев - Днепр (+2 ч. 14 мин);

№755/756 Киев - Луцк (+1 ч. 55 мин);

№119/120 Львов - Запорожье (+1 ч 39 мин);

№773/774 Киев - Шостка (+1 ч 20 мин);

№785/786 Шостка - Киев (+40 мин);

№749/750 Киев - Ужгород (+30 мин).

Как подчеркивает УЗ, ситуация на вокзалах контролируется, на большинстве из них обеспечивается стабильное энергоснабжение. Киевская городская кольцевая электричка продолжает движение.

"Просим пассажиров следить за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях", - призывает УЗ.