Задерживается движение 28 поездов: УЗ обновила график

"Укрзализныця" предоставила оперативную информацию о задержке поездов из-за повреждения энергетической инфраструктуры железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
УЗ отмечает, что с задержкой свыше одного часа курсируют 16 поездов, от 30 до 60 минут - два поезда и с задержкой 5-30 минут - 10 поездов. Еще 11 поездов следуют по графику.
Самые существенные задержки наблюдаются на следующих маршрутах:
Как подчеркивает УЗ, ситуация на вокзалах контролируется, на большинстве из них обеспечивается стабильное энергоснабжение. Киевская городская кольцевая электричка продолжает движение.
"Просим пассажиров следить за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях", - призывает УЗ.
Сегодня в первой половине дня РБК-Украина сообщало, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" движутся с задержками.
Напомним, в Украине в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях информируют об отключении. Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.
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