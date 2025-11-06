Затримки та зміни маршрутів: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження після обстрілів

Через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю та голову правління компанії Олександра Перцовського.
"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичіщається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до/з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку", - зауважив Перцовський.
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть рейси:
Також обмежено рух інших приміських поїздів:
Змінено маршрут поїздів напрямку Берестина:
У регіоні фіксують затримки через відсутність напруги в контактній мережі.
Затримуються:
Залізничники зазначають, що рух відновлюватимуть одразу, щойно це дозволятиме ситуація.
Оновлено о 9:15.
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно з затримками. Йдеться про наступні рейси:
Також поїзд №733 Дніпро - Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:
"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва - просимо врахувати це під час планування своїх поїздок", - додали залізничники.
Нагадаємо, що російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу.
Зауважимо, що в ніч на 4 листопада Росія завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.
Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.
Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону.