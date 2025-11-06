Задержки и изменения маршрутов: "Укрзализныця" предупреждает об ограничениях после обстрелов

Из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.
"Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные - уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу. Движение в/из Днепра уже обеспечиваем резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку", - отметил Перцовский.
Сегодня временно не будут курсировать рейсы:
Также ограничено движение других пригородных поездов:
Изменен маршрут поездов направления Берестина:
В регионе фиксируют задержки из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Задерживаются:
Железнодорожники отмечают, что движение будут восстанавливать сразу, как только это позволит ситуация.
Обновлено в 9:15.
Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно с задержками. Речь идет о следующих рейсах:
Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.
Из-за повреждения на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:
"Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также с Черниговщины в Киев - просим учесть это при планировании своих поездок", - добавили железнодорожники.
Напомним, что российские войска вечером 5 ноября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу.
Заметим, что в ночь на 4 ноября Россия нанесла удары по нескольким областям Украины, используя ракеты и различные типы ударных беспилотников.
Под мощную атаку попала Днепропетровщина - оккупанты применили ракету и дроны, нанеся масштабные обстрелы по Николаевской общине Синельниковского района. Есть погибший и раненые, среди пострадавших - дети.
Две волны ударных дронов перенесла и Одесская область. Традиционно враг целился по портовой и энергетической инфраструктуре региона.