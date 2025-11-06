Задержки и изменения маршрутов: "Укрзализныця" предупреждает об ограничениях после обстрелов

"Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальные - уже вычищается, выгребается, закрывается, чтобы продолжать работу. Движение в/из Днепра уже обеспечиваем резервным форматом. Поезда Днепровского направления будут иметь задержку", - отметил Перцовский.

Днепропетровская область

Сегодня временно не будут курсировать рейсы:

№7303, №7305 Днепр - Каменское,

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки - Днепр.

Также ограничено движение других пригородных поездов:

С направления Пятихаток поезда будут курсировать до станции Верховцево,

С направления Днепра - до станции Сухачевка.

Харьковская область

Изменен маршрут поездов направления Берестина:

Движение будет ограничено до станции Сахновщина.

Черниговская область

В регионе фиксируют задержки из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Задерживаются:

Региональный поезд №895 Конотоп - Фастов-1 - на 1 ч 45 мин,

Пригородный поезд №6452 Нежин - Конотоп - на 1 час.

Железнодорожники отмечают, что движение будут восстанавливать сразу, как только это позволит ситуация.

Обновлено в 9:15.

Ряд поездов восточного направления следуют измененными маршрутами, и соответственно с задержками. Речь идет о следующих рейсах:

№102 Херсон - Гусаровка,

№104 Львов - Гусаровка,

№712 Киев - Гусаровка,

№92 Одесса - Гусаровка.

Также поезд №733 Днепр - Киев движется со вспомогательным локомотивом, ориентировочное отставание от графика менее часа.

Из-за повреждения на Донецком и Запорожском направлениях, задержки до 5 часов таких поездов:

№ 31/32 Запорожье - Перемышль

№ 119/120 Днепр - Хелм, которым также доставляем прицепные вагоны Павлоград - Киев,

№ 37/38 Запорожье - Киев.

"Также с опозданием будут курсировать отдельные пригородные поезда на Сумщине, а также с Черниговщины в Киев - просим учесть это при планировании своих поездок", - добавили железнодорожники.