Затримки та автобуси замість потягів: що варто знати пасажирам про зміни у роботі УЗ

Через ворожі обстріли потяги у низці регіонів курсують зі змінами, також до деяких станцій пасажирів з безпекових причин доставляють автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Так, на Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі, щоб організувати рух з урахуванням безпекової ситуації.
"Просимо уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - підкреслили в УЗ.
Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.
Від Лозової у краматорському напрямку "Укрзалізниця" доправляє пасажирів автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.
Після нічного обстрілу в місті фіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути, але можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів:
• №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів
• №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів
• №6 Ясіня – Запоріжжя
• №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.
Російські війська ледь не щодня завдають ударів по залізничній інфраструктурі України. Так, ворог під час нічної масованої атаки 22 лютого вдарив по залізниці одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.