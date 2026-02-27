UA

Затримки та автобуси замість потягів: що варто знати пасажирам про зміни у роботі УЗ

Фото: "Укрзалізниця" змінила маршрути на популярних напрямках через обстріли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через ворожі обстріли потяги у низці регіонів курсують зі змінами, також до деяких станцій пасажирів з безпекових причин доставляють автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" змінила рух потягів через обстріли: що треба знати пасажирам

Так, на Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі, щоб організувати рух з урахуванням безпекової ситуації.

"Просимо уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах", - підкреслили в УЗ.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку "Укрзалізниця" доправляє пасажирів автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон гарантовано дочекається трансферу з Краматорська. Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Запоріжжя

Після нічного обстрілу в місті фіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути, але можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів:

• №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів

• №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів

• №6 Ясіня – Запоріжжя

• №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.

Російські війська ледь не щодня завдають ударів по залізничній інфраструктурі України. Так, ворог під час нічної масованої атаки 22 лютого вдарив по залізниці одразу у чотирьох областях України. Внаслідок обстрілів пошкоджено локомотиви та об’єкти залізниці.

