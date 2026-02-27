Задержки и автобусы вместо поездов: что стоит знать пассажирам об изменениях в работе УЗ

Так, на Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме, чтобы организовать движение с учетом ситуации с безопасностью.

"Просим внимательно следить за push-оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - подчеркнули в УЗ.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. На нежинском направлении пригородное сообщение работает по адаптированным графикам.

Харьковщина и Донецкая область

От Лозовой в краматорском направлении "Укрзализныця" доставляет пассажиров автобусными трансферами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Запорожье

После ночного обстрела в городе фиксировали перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты, но возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для поездов:

- №86/85 Львов - Запорожье - Львов

- №128/127 Львов - Запорожье - Львов

- №6 Ясиня - Запорожье

- №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.