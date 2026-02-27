Задержки и автобусы вместо поездов: что стоит знать пассажирам об изменениях в работе УЗ

Из-за вражеских обстрелов поезда в ряде регионов курсируют с изменениями, также к некоторым станциям пассажиров по причинам безопасности доставляют автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Так, на Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме, чтобы организовать движение с учетом ситуации с безопасностью.
"Просим внимательно следить за push-оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - подчеркнули в УЗ.
Региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. На нежинском направлении пригородное сообщение работает по адаптированным графикам.
От Лозовой в краматорском направлении "Укрзализныця" доставляет пассажиров автобусными трансферами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.
После ночного обстрела в городе фиксировали перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты, но возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для поездов:
- №86/85 Львов - Запорожье - Львов
- №128/127 Львов - Запорожье - Львов
- №6 Ясиня - Запорожье
- №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино
Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.
Российские войска чуть ли не ежедневно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, враг во время ночной массированной атаки 22 февраля ударил по железной дороге сразу в четырех областях Украины. В результате обстрелов повреждены локомотивы и объекты железной дороги.