Затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин: які рейси спізнюються 2 вересня

Найбільші затримки

Станом на момент оновлення інформації поїзд №103/104 сполученням Лозова – Львів затримується на 10 годину 48 хвилин. Склад знаходиться у дорозі, а прогноз прибуття на кінцеву станцію – 19:24.

Ще більше ніж на сім годин затримується поїзд №1/2 Харків – Рахів . Його запізнення складає 7 годин 2 хвилини, очікуване прибуття – 16.57.

Майже сім годин затримується поїзд №3/4 Дніпро – Ужгород – на 6 годину 59 хвилин. Прогнозований час прибуття – 18.09.

На 6 годин 58 хвилин відстає поїзд №31/32 Запоріжжя – Пшемисль . На кінцеву станцію він, згідно з прогнозом, має прибути о 16:17.

Затримки продовжуються

Ще кілька поїздів мають запізнення більш як на чотири години. Зокрема, поїзд №21/22 Харків – Львів затримується на 5 годин 15 хвилин, а №53/54 Дніпро – Одеса – на 5 годин 14 хвилин.

Потяг №7/8 Харків – Одеса відстає від графіка на 4 години 50 хвилин. На 4 години 32 хвилини затримується рейс №5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ , а поїзд №85/86 Дніпро – Львів – на 4 години 19 хвилин.