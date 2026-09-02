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Задержки поездов "Укрзализныци" достигли почти 11 часов: какие рейсы опаздывают 2 сентября

11:52 02.09.2026 Ср
2 мин
Пассажиров ждут изменения в графике
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" сообщает о существенных задержках ряда поездов 2 сентября. Самое большое опоздание превышает десять часов – речь идет о рейсе из Лозовой во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального сервиса "Укрзализныци" для отслеживания задержек поездов

Самые большие задержки

По состоянию на момент обновления информации поезд №103/104 сообщением Лозовая Львов задерживается на 10 часов 48 минут. Состав находится в пути, а прогноз прибытия на конечную станцию – 19:24.

Еще больше чем на семь часов задерживается поезд №1/2 Харьков Рахов. Его опоздание составляет 7 часов 2 минуты, ожидаемое прибытие – 16:57.

Почти семь часов задерживается поезд №3/4 Днепр Ужгород – на 6 часов 59 минут. Прогнозируемое время прибытия – 18:09.

На 6 часов 58 минут отстает поезд №31/32 Запорожье Пшемысль. На конечную станцию он, согласно прогнозу, должен прибыть в 16:17.

Задержки продолжаются

Еще несколько поездов имеют опоздание более чем на четыре часа. В частности, поезд №21/22 Харьков Львов задерживается на 5 часов 15 минут, а №53/54 Днепр Одесса – на 5 часов 14 минут.

Поезд №7/8 Харьков Одесса отстает от графика на 4 часа 50 минут. На 4 часа 32 минуты задерживается рейс №5/6 Запорожье Ивано-Франковск, а поезд №85/86 Днепр Львов – на 4 часа 19 минут.

Напоминаем, что ночью 1 сентября российские войска нанесли баллистический удар по железнодорожной инфраструктуре Киева. Под атаку попали депо и другие объекты железной дороги. В результате обстрела погибли семь человек, шестеро из них были работниками "Укрзализныци".

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