Затримки поїздів у Харкові через негоду: що повідомили в "Укрзалізниці"

"Шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Крім того, наразі затримуються відправлення з Харкова для поїздів:

№59/60 Харків - Одеса;

№63/64 Харків - Львів;

№111/112 Ізюм - Львів;

№113/114 Харків - Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - повідомили в "Укрзалізниці".

Також там додали, що усі затримки поїздів далекого сполучення є за цим посиланням, в оновлено, щодо приміський рейсів у Харківській області - можна переглянути тут.