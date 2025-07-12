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Задержки поездов в Харькове из-за непогоды: что сообщили в "Укрзализныце"

Фото: самая большая задержка поездов в Харькове (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 12 июля, Харьковскую область накрыла непогода. В результате обесточивания задерживаются поезда, особенно в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).

Кроме того, сейчас задерживаются отправления из Харькова для поездов:

  • №59/60 Харьков - Одесса;
  • №63/64 Харьков - Львов;
  • №111/112 Изюм - Львов;
  • №113/114 Харьков - Львов.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".

Также там добавили, что все задержки поездов дальнего следования есть по этой ссылке, в обновлено, по пригородным рейсам в Харьковской области - можно посмотреть здесь.

Непогода в Харькове и области

Напомним, вечером 12 июля в соцсетях распространялись кадры, на которых Харьков и регион накрыл мощный шторм.

В результате сильного ветра, дождя и молнии - много улиц Харькова затопило, в некоторых районах пропал свет, а также упало много деревьев, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.

Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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