Задержки поездов в Харькове из-за непогоды: что сообщили в "Укрзализныце"

Вечером, 12 июля, Харьковскую область накрыла непогода. В результате обесточивания задерживаются поезда, особенно в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе", - говорится в сообщении.
В УЗ отметили, что наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков - Умань и №165/166 Харьков - Черкассы (+2:28).
Кроме того, сейчас задерживаются отправления из Харькова для поездов:
"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", - сообщили в "Укрзализныце".
Также там добавили, что все задержки поездов дальнего следования есть по этой ссылке, в обновлено, по пригородным рейсам в Харьковской области - можно посмотреть здесь.
Напомним, вечером 12 июля в соцсетях распространялись кадры, на которых Харьков и регион накрыл мощный шторм.
В результате сильного ветра, дождя и молнии - много улиц Харькова затопило, в некоторых районах пропал свет, а также упало много деревьев, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.
Подробнее о первых последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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