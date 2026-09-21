Затримки понад 16 годин: в Україні масово запізнюються поїзди "Укрзалізниці"

Які поїзди затримуються найбільше

Станом на 11:00 найбільші затримки мають:

№121/122 Миколаїв - Київ - 16 годин 33 хвилини;

- 16 годин 33 хвилини; №109/110 Миколаїв - Львів - 12 годин 37 хвилин;

- 12 годин 37 хвилин; №233/234 Кривий Ріг - Чернівці - 11 годин 58 хвилин;

- 11 годин 58 хвилин; №293/294 Кривий Ріг - Рахів - 11 годин 58 хвилин;

- 11 годин 58 хвилин; №3/4 Дніпро - Ужгород - 10 годин 24 хвилини;

- 10 годин 24 хвилини; №285/286 Львів - Дніпро - 7 годин 36 хвилин;

- 7 годин 36 хвилин; №41/42 Трускавець - Дніпро - 7 годин 36 хвилин;

- 7 годин 36 хвилин; №121/122 Київ - Миколаїв - 5 годин 30 хвилин;

- 5 годин 30 хвилин; №285/286 Дніпро - Львів - 4 години 58 хвилин;

- 4 години 58 хвилин; №41/42 Дніпро - Трускавець - 4 години 58 хвилин.

Також із запізненням курсують №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1, №3/4 Ужгород - Дніпро, №7/8 Одеса - Харків, №79/80 Львів - Дніпро, №261/262 Чернівці - Дніпро та №61/62 Івано-Франківськ - Дніпро. Їхні затримки становлять понад чотири години.



Затримки поїздів 21 вересня (скриншот із сайту: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Частина поїздів затримується до 2 годин

Ще частина поїздів затримується на одну-дві години, а деякі рейси мають менші відхилення від графіка.

В "Укрзалізниці" регулярно оновлюють інформацію про затримки, тому час відставання поїздів може змінюватися протягом дня. Актуальний перелік рейсів та прогнозований час їхнього прибуття можна перевірити на спеціальній сторінці перевізника.