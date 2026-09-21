Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда "Укрзализныци"

Напомним, правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог.

РБК-Украина также писало, что позже в "Укрзализныце" разъяснили, как теперь будут работать: при желтом уровне угрозы курсирование поездов и посадка пассажиров могут продолжаться, а при краснуой - посадку и высадку прекращают, а людей перемещают до укрытий. Движение поездов, которые уже находятся в пути, решают отдельно в зависимости от ситуации.