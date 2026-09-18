В УЗ пояснили нові правила роботи залізниці під час тривог

В Україні діють нові правила роботи залізничного транспорту та вокзалів під час повітряних тривог. Відтепер графік руху та процедура посадки пасажирів залежатимуть від рівня загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Так, за жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволятимуться їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах.

Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і станціях на власний розсуд. При цьому їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів.

У разі червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Пасажирів, працівників залізниці та інших відвідувачів переміщуватимуть до найближчих укриттів.

Водночас рух поїздів, які перебувають у дорозі, не припинятиметься автоматично. Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватиметься окремо з урахуванням оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози, яку надають моніторингові групи "Укрзалізниці".

Фото: пресслужба УЗ

У пресслужбі зазначили, що моніторингові групи УЗ цілодобово стежать за безпековою ситуацією.

У разі виявлення повітряних цілей, які можуть становити загрозу для пасажирів або працівників залізниці, вони оперативно повідомляють про це залізничників, після чого за необхідності вживаються заходи для переміщення людей в укриття або інші безпечні місця.

"Укрзалізниця" також розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад, щоб не допускати їх скупчення. За необхідності рух окремих поїздів може бути обмежений або тимчасово припинений.

На вокзалах і станціях пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт та застосунок Укрзалізниці. Також буде оприлюднено рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів.

Окремо передбачено забезпечення працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, додатковими засобами індивідуального захисту - захисними жилетами та шоломами.



Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану.