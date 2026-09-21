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Затримки понад 16 годин: в Україні масово запізнюються поїзди "Укрзалізниці"

11:06 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Затримки понад 16 годин: в Україні масово запізнюються поїзди "Укрзалізниці" Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Станом на ранок 21 вересня в Україні понад 50 пасажирських поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримками. Найбільше відставання від графіка перевищує 16 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на актуальні дані "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються найбільше

Станом на 11:00 найбільші затримки мають:

  • №121/122 Миколаїв - Київ - 16 годин 33 хвилини;
  • №109/110 Миколаїв - Львів - 12 годин 37 хвилин;
  • №233/234 Кривий Ріг - Чернівці - 11 годин 58 хвилин;
  • №293/294 Кривий Ріг - Рахів - 11 годин 58 хвилин;
  • №3/4 Дніпро - Ужгород - 10 годин 24 хвилини;
  • №285/286 Львів - Дніпро - 7 годин 36 хвилин;
  • №41/42 Трускавець - Дніпро - 7 годин 36 хвилин;
  • №121/122 Київ - Миколаїв - 5 годин 30 хвилин;
  • №285/286 Дніпро - Львів - 4 години 58 хвилин;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець - 4 години 58 хвилин.

Також із запізненням курсують №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1, №3/4 Ужгород - Дніпро, №7/8 Одеса - Харків, №79/80 Львів - Дніпро, №261/262 Чернівці - Дніпро та №61/62 Івано-Франківськ - Дніпро. Їхні затримки становлять понад чотири години.

Затримки понад 16 годин: в Україні масово запізнюються поїзди &quot;Укрзалізниці&quot;
Затримки поїздів 21 вересня (скриншот із сайту: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Частина поїздів затримується до 2 годин

Ще частина поїздів затримується на одну-дві години, а деякі рейси мають менші відхилення від графіка.

В "Укрзалізниці" регулярно оновлюють інформацію про затримки, тому час відставання поїздів може змінюватися протягом дня. Актуальний перелік рейсів та прогнозований час їхнього прибуття можна перевірити на спеціальній сторінці перевізника.

Нагадаємо, уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог.

РБК-Україна також писало, що пізніше в "Укрзалізниці" роз’яснили, як тепер працюватимуть: за жовтого рівня загрози курсування поїздів та посадка пасажирів можуть продовжуватися, а за червоного - посадку й висадку припиняють, а людей переміщують до укриттів. Рух поїздів, які вже перебувають у дорозі, вирішують окремо залежно від безпекової ситуації.

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