Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда "Укрзализныци"

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По состоянию на утро 21 сентября в Украине более 50 пассажирских поездов "Укрзализныци" следуют с задержками. Наибольшее отставание от графика превышает 16 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются больше всего На 11:00 наибольшие задержки имеют: №121/122 Николаев - Киев - 16 часов 33 минуты;

- 16 часов 33 минуты; №109/110 Николаев - Львов - 12 часов 37 минут;

12 часов 37 минут; №233/234 Кривой Рог - Черновцы - 11 часов 58 минут;

- 11 часов 58 минут; №293/294 Кривой Рог - Рахов - 11 часов 58 минут;

- 11 часов 58 минут; №3/4 Днепр - Ужгород - 10 часов 24 минуты;

- 10 часов 24 минуты; №285/286 Львов - Днепр - 7 часов 36 минут;

- 7 часов 36 минут; №41/42 Трускавец - Днепр - 7 часов 36 минут;

- 7 часов 36 минут; №121/122 Киев - Николаев - 5 часов 30 минут;

- 5 часов 30 минут; №285/286 Днепр - Львов - 4 часа 58 минут;

- 4 часа 58 минут; №41/42 Днепр - Трускавец - 4 часа 58 минут. Также с опозданием курсируют №31/32 Перемышль - Запорожье-1, №3/4 Ужгород - Днепр, №7/8 Одесса - Харьков, №79/80 Львов - Днепр, №261/262 Черновцы - Днепр и №61/62 Ивано-Франковск - Днепр. Их задержки составляют более четырех часов.

Задержки поездов 21 сентября (скриншот с сайта: uz-vezemo.uz.gov.ua) Часть поездов задерживается до 2 часов Еще часть поездов задерживается на один-два часа, а некоторые рейсы имеют меньшие отклонения от графика. В "Укрзализныце" регулярно обновляют информацию о задержках, поэтому время отставания поездов может изменяться в течение дня. Актуальный перечень рейсов и прогнозируемое время их прибытия можно проверить на специальной странице перевозчика.