Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда "Укрзализныци"
По состоянию на утро 21 сентября в Украине более 50 пассажирских поездов "Укрзализныци" следуют с задержками. Наибольшее отставание от графика превышает 16 часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются больше всего
На 11:00 наибольшие задержки имеют:
- №121/122 Николаев - Киев - 16 часов 33 минуты;
- №109/110 Николаев - Львов - 12 часов 37 минут;
- №233/234 Кривой Рог - Черновцы - 11 часов 58 минут;
- №293/294 Кривой Рог - Рахов - 11 часов 58 минут;
- №3/4 Днепр - Ужгород - 10 часов 24 минуты;
- №285/286 Львов - Днепр - 7 часов 36 минут;
- №41/42 Трускавец - Днепр - 7 часов 36 минут;
- №121/122 Киев - Николаев - 5 часов 30 минут;
- №285/286 Днепр - Львов - 4 часа 58 минут;
- №41/42 Днепр - Трускавец - 4 часа 58 минут.
Также с опозданием курсируют №31/32 Перемышль - Запорожье-1, №3/4 Ужгород - Днепр, №7/8 Одесса - Харьков, №79/80 Львов - Днепр, №261/262 Черновцы - Днепр и №61/62 Ивано-Франковск - Днепр. Их задержки составляют более четырех часов.
Задержки поездов 21 сентября (скриншот с сайта: uz-vezemo.uz.gov.ua)
Часть поездов задерживается до 2 часов
Еще часть поездов задерживается на один-два часа, а некоторые рейсы имеют меньшие отклонения от графика.
В "Укрзализныце" регулярно обновляют информацию о задержках, поэтому время отставания поездов может изменяться в течение дня. Актуальный перечень рейсов и прогнозируемое время их прибытия можно проверить на специальной странице перевозчика.
Напомним, правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог.
РБК-Украина также писало, что позже в "Укрзализныце" разъяснили, как теперь будут работать: при желтом уровне угрозы курсирование поездов и посадка пассажиров могут продолжаться, а при краснуой - посадку и высадку прекращают, а людей перемещают до укрытий. Движение поездов, которые уже находятся в пути, решают отдельно в зависимости от ситуации.