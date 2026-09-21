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Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда "Укрзализныци"

11:06 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда "Укрзализныци" Фото: Поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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По состоянию на утро 21 сентября в Украине более 50 пассажирских поездов "Укрзализныци" следуют с задержками. Наибольшее отставание от графика превышает 16 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные "Укрзализныци".

Какие поезда задерживаются больше всего

На 11:00 наибольшие задержки имеют:

  • №121/122 Николаев - Киев - 16 часов 33 минуты;
  • №109/110 Николаев - Львов - 12 часов 37 минут;
  • №233/234 Кривой Рог - Черновцы - 11 часов 58 минут;
  • №293/294 Кривой Рог - Рахов - 11 часов 58 минут;
  • №3/4 Днепр - Ужгород - 10 часов 24 минуты;
  • №285/286 Львов - Днепр - 7 часов 36 минут;
  • №41/42 Трускавец - Днепр - 7 часов 36 минут;
  • №121/122 Киев - Николаев - 5 часов 30 минут;
  • №285/286 Днепр - Львов - 4 часа 58 минут;
  • №41/42 Днепр - Трускавец - 4 часа 58 минут.

Также с опозданием курсируют №31/32 Перемышль - Запорожье-1, №3/4 Ужгород - Днепр, №7/8 Одесса - Харьков, №79/80 Львов - Днепр, №261/262 Черновцы - Днепр и №61/62 Ивано-Франковск - Днепр. Их задержки составляют более четырех часов.

Задержки свыше 16 часов: в Украине массово опаздывают поезда &quot;Укрзализныци&quot;
Задержки поездов 21 сентября (скриншот с сайта: uz-vezemo.uz.gov.ua)

Часть поездов задерживается до 2 часов

Еще часть поездов задерживается на один-два часа, а некоторые рейсы имеют меньшие отклонения от графика.

В "Укрзализныце" регулярно обновляют информацию о задержках, поэтому время отставания поездов может изменяться в течение дня. Актуальный перечень рейсов и прогнозируемое время их прибытия можно проверить на специальной странице перевозчика.

Напомним, правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог.

РБК-Украина также писало, что позже в "Укрзализныце" разъяснили, как теперь будут работать: при желтом уровне угрозы курсирование поездов и посадка пассажиров могут продолжаться, а при краснуой - посадку и высадку прекращают, а людей перемещают до укрытий. Движение поездов, которые уже находятся в пути, решают отдельно в зависимости от ситуации.

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