Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський

19:23 30.03.2026 Пн
Президент розповів, що масові роботи для підготовки до зими мають розпочатися 1 квітня
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Україна може не встигнути підготуватися до зими, оскільки країни Євросоюзу не зуміли остаточно затвердити кредит на 90 млрд євро.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з в.о. прем'єра Болгарії Андреєм Гюровим.

Читайте також: Критично важливо для армії: Зеленський пояснив наслідки блокування кредиту від ЄС

Зарплати і пенсії

Голова української держави запевнив, що гроші на зарплати, фінансування армії та пенсії є, навіть попри те, що Україна так і не почала отримувати обіцяні 90 млрд євро від ЄС.

Загрози для підготовки до зими

За його словами, головні ризики є в питанні підготовки до зими. Уже підготовлено план, який передбачає як фізичний захист критично важливих об'єктів, так і захист за допомогою систем ППО. Загальний його обсяг - 5,1 млрд доларів.

"Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково покрита завдяки цим грошам", - звернув увагу президент.

Він пояснив, що підготовка до зими - це довгостроковий процес, який потрібно починати якомога швидше.

"Я розраховував, що ми в березні ухвалили всі плани... і так і сталося... Ми повинні все будувати з 1 квітня, ми повинні виходити на роботи, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. Тому це відтермінування - це загроза щодо зими. І зараз поставлені максимальні завдання для пошуку фінансів", - наголосив Зеленський.

Перший транш

Він додав, що розв'язати питання з першим траншем для України в розмірі 45 млрд євро мають лідери Європи.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані. Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - резюмував Зеленський.

Вето Угорщини

Нагадаємо, Україна не може отримати 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина.

Угорська влада поставила Україні ультиматум - гроші надійдуть тільки після того, як поставки російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" відновляться.

"Дружба" була пошкоджена російською атакою ще наприкінці січня. І відтоді постачання нафти з РФ в Угорщину і Словаччину припинилося.

