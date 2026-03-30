Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський

Зарплати і пенсії

Голова української держави запевнив, що гроші на зарплати, фінансування армії та пенсії є, навіть попри те, що Україна так і не почала отримувати обіцяні 90 млрд євро від ЄС.

Загрози для підготовки до зими

За його словами, головні ризики є в питанні підготовки до зими. Уже підготовлено план, який передбачає як фізичний захист критично важливих об'єктів, так і захист за допомогою систем ППО. Загальний його обсяг - 5,1 млрд доларів.

"Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково покрита завдяки цим грошам", - звернув увагу президент.

Він пояснив, що підготовка до зими - це довгостроковий процес, який потрібно починати якомога швидше.

"Я розраховував, що ми в березні ухвалили всі плани... і так і сталося... Ми повинні все будувати з 1 квітня, ми повинні виходити на роботи, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. Тому це відтермінування - це загроза щодо зими. І зараз поставлені максимальні завдання для пошуку фінансів", - наголосив Зеленський.

Перший транш

Він додав, що розв'язати питання з першим траншем для України в розмірі 45 млрд євро мають лідери Європи.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист. І при цьому гроші для підтримки і захисту заблоковані. Дуже віримо, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - резюмував Зеленський.