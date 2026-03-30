RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский

19:23 30.03.2026 Пн
2 мин
Президент рассказал, что массовые работы для подготовки к зиме должны начаться 1 апреля
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина может не успеть подготовиться к зиме, поскольку страны Евросоюза не сумели окончательно утвердить кредит на 90 млрд евро.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с и.о. премьера Болгарии Андреем Гюровым.

Читайте также: Критически важно для армии: Зеленский объяснил последствия блокирования кредита от ЕС

Зарплаты и пенсии

Глава украинского государства заверил, что деньги на зарплаты, финансирование армии и пенсии есть, даже несмотря на то, что Украина так и не начала получать обещанные 90 млрд евро от ЕС.

Угрозы для подготовки к зиме

По его словам, главные риски есть в вопросе подготовки к зиме. Уже подготовлен план, который предусматривает как физическую защиту критически важных объектов, так и защиту при помощи систем ПВО. Общий его объем - 5,1 млрд долларов.

"Мы рассчитывали, что эта сумма будет полностью или частично покрыта благодаря этим деньгам", - обратил внимание президент.

Он объяснил, что подготовка к зиме - это долгосрочный процесс, который нужно начинать как можно скорее.

"Я рассчитывал, что мы в марте приняли все планы… и так и произошло… Мы должны все строить с 1 апреля, мы должны выходить на работы, но это не массовый выход, потому что нет этих денег. Поэтому эта отсрочка это угроза по зиме. И сейчас поставлены максимальные задачи для поиска финансов", - подчеркнул Зеленский.

Первый транш

Он добавил, что решить вопрос с первым траншем для Украины в размере 45 млрд евро должны лидеры Европы.

"Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите. И при этом деньги для поддержки и защиты заблокированы. Очень верим, что лидеры Европы намного сильнее вместе, чем тот или иной один человек", - резюмировал Зеленский.

Вето Венгрии

Напомним, Украина не может получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза, поскольку процедурное решение для передачи денег блокирует Венгрия.

Венгерские власти поставили Украине ультиматум - деньги поступят только после того, как поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновятся.

"Дружба" была повреждена российской атакой еще в конце января. И с тех пор поставки нефти из РФ в Венгрию и Словакию прекратились.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийЕвросоюзВенгрияПомощь УкраинеВойна в Украине