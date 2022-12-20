Затримки до години та більше. Кільцева електрика йде сьогодні не за графіком

Кільцева електричка через відсутність достатньої напруги затримується і рухається не за графіком у вівторок, 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.
"Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці", - йдеться в повідомленні.
Затримки у русі є наступними:
Як повідомлялось, сьогодні вранці в роботі метро Києва стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.
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