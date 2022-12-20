Задержки до часа и больше. Кольцевая электрика идет сегодня не по графику

Кольцевая электричка из-за отсутствия достаточного напряжения задерживается и двигается не по графику во вторник, 20 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.
"Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце", - говорится в сообщении.
Задержки в движении следующие:
Как сообщалось, сегодня утром в работе метро Киева произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.
Напомним, "Укрзализныця" запустила вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.