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Задержки до часа и больше. Кольцевая электрика идет сегодня не по графику

Фото: электричка Kyiv City Express идет не по графику 20 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кольцевая электричка из-за отсутствия достаточного напряжения задерживается и двигается не по графику во вторник, 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

"Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце", - говорится в сообщении.

Задержки в движении следующие:

  • 7301 - +7 минут;
  • 7303 -+4 минут;
  • 7306 - +1 час. 11 мин,
  • 7305 - +40 минут;
  • 7405 - +37 минут;
  • 7406 - +25 минут;
  • 7408 - +41 минута;
  • 7308 - +39 минут;
  • 7310 - +9 минут;
  • 7410 - +20 минут;
  • 7407 - +1 год. 11 минут;
  • 7307 - +30 минут;
  • 7412 - +32 минуты;
  • 7312 - +30 минут;

Как сообщалось, сегодня утром в работе метро Киева произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

Напомним, "Укрзализныця" запустила вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

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Киев