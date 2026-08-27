Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами

У четвер, 27 серпня, десятки потягів Укрзалізниці рухаються із запізненням через бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укрзалізниці.
За станом на 11:08 найбільшу затримку має потяг №775/776 Суми - Київ-Пас. Він відстає від розкладу на 15 годин 37 хвилин і мав прибути до Києва орієнтовно о 10:40.
Серед інших рейсів з найбільшими затримками:
В Укрзалізниці як причину всіх перелічених затримок вказують вплив бойових дій.
Прогноз часу відправки та прибуття є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.
Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії по території України.
Нагадаємо, вночі проти 27 серпня Росія масовано атакувала українські міста дронами та ракетами.
Під ударом опинилися Одеса, Харків, Полтавщина, Запоріжжя, Херсонщина, Сумщина та Київська область, є загиблі та поранені.
Вдень атака продовжилась.
Ворог завдав ще одного удару по Києву ударним дроном, пошкодивши спортивний комплекс у Печерському районі.
У мережі повідомляли про можливе влучання поблизу стадіону "Динамо".