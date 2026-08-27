Затримка понад 15 годин: через атаки РФ потяги "Укрзалізниці" курсують зі змінами

Який потяг запізнюється найбільше

За станом на 11:08 найбільшу затримку має потяг №775/776 Суми - Київ-Пас. Він відстає від розкладу на 15 годин 37 хвилин і мав прибути до Києва орієнтовно о 10:40.

Серед інших рейсів з найбільшими затримками:

№93/94 Харків-Пас. - Хелм - запізнення 9 годин 5 хвилин

№83/84 Дніпро-Головний - Мукачево - запізнення 7 годин 13 хвилин

№7/8 Харків-Пас. - Одеса-Головна - запізнення 7 годин 8 хвилин

№37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас. - запізнення 6 годин 56 хвилин

№79/80 Дніпро-Головний - Львів - запізнення 6 годин 40 хвилин

№119/120 Дніпро-Головний - Хелм - запізнення 6 годин 40 хвилин

№85/86 Запоріжжя-1 - Львів - запізнення 6 годин 29 хвилин.

Чому потяги йдуть не за розкладом

В Укрзалізниці як причину всіх перелічених затримок вказують вплив бойових дій.

Прогноз часу відправки та прибуття є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.

Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії по території України.

Нагадаємо, вночі проти 27 серпня Росія масовано атакувала українські міста дронами та ракетами.