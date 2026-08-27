Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями

В четверг, 27 августа, десятки поездов Укрзализныци двигаются с опозданием из-за боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укрзализныци.
По состоянию на 11:08 наибольшую задержку имеет поезд №775/776 Сумы - Киев-Пас. Он отстает от расписания на 15 часов 37 минут и должен был прибыть в Киев ориентировочно в 10:40.
Среди других рейсов с наибольшими задержками:
В Укрзализныце как причину всех перечисленных задержек указывают влияние боевых действий.
Прогноз времени отправки и прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.
Задержки составов фиксируют на фоне очередных массированных атак России по территории Украины.
Напомним, ночью против 27 августа Россия массированно атаковала украинские города дронами и ракетами.
Под ударом оказались Одесса, Харьков, Полтавщина, Запорожье, Херсонщина, Сумщина и Киевская область, погибли и ранены.
Днем атака продолжилась.
Враг нанес еще один удар по Киеву ударным дроном, повредив спортивный комплекс в Печерском районе.
В сети сообщали о возможном попадании вблизи стадиона "Динамо".