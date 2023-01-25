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Задержан мэр Рени Одесской области: что известно

Новина українською →
Одесса, Среда 25 января 2023 10:08
Задержан мэр Рени Одесской области: что известно Фото: мэр Рени Одесской области Игорь Плехов (dumskaya.net)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Стало известно о задержании мэра города Рени (юг Одесской области) Игоря Плехова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, главу города уже задержали. Сейчас ему уже готовят подозрение.

Как пишет издание "Думская" со ссылкой на собственные источники, Плехова задержали по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов.

Обновлено. 24 января при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили по просьбе и получению неправомерной выгоды главу и депутата одного из городских советов Одесской области

По данным следствия, депутат по предварительному сговору с городским головой получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

Задержан мэр Рени Одесской области: что известно

"Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила 100 тысяч долларов США. Их разоблачили "на горячем" сразу после получения ими части оговоренных средств. Пока они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. После сообщения лицам о подозрении прокурорами САП будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в Telegram САП.

Что известно о Плехове

Как пишет "Думская", прежде, чем стать мэром Рени, Плехов занимался предпринимательской деятельностью. В 2015 году он победил на выборах за кресло мэра, набрав 33% голосов избирателей.

Как сообщалось, 29 декабря мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Речь шла о следственных действиях в рамках ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину или о размещении ВСУ).

Несмотря на это, 23 января Киевский райсуд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая с должности городского головы сроком на 2 месяца.

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