Суд відмовився відсторонити мера Полтави Мамая з посади

Київський райсуд Полтави не задовольнив клопотання щодо відсторонення Олександра Мамая з посади міського голови строком на 2 місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Полтавщина ".

Як пише видання, сьогодні відбулось закрите засідання під час якого слідчий суддя Юрій Бабенко розглянув клопотання прокурора щодо тимчасового відсторонення Мамая від посади міського голови Полтави.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.

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