Затримано четвертого учасника "підстави" з наркотиками екскомбата "Маґури"

Справа екскомбата "Маґури"

Нагадаємо, що 28 серпня 2026 року у Харкові вибухнув гучний скандал за участю колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Тоді поліція зупинила військовослужбовця та заявила про вилучення з його автомобіля наркотичних речовин. Сам захисник одразу заявив, що ці події є спланованою провокацією, а заборонені речовини йому підкинули.

Слідство встановило, що до організації схеми причетна група осіб, які тривалий час стежили за військовим та збирали дані про його пересування.

Вже 11 вересня 2026 року суд відправив під варту із можливістю внесення застави двох підозрюваних у цій справі - військовослужбовців та екссиловиків.

Всього у рамках кримінального провадження повідомили про підозру вже чотирьом фігурантам, які намагалися створити штучні підстави для незаконного притягнення військового до відповідальності.