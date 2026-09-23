Задержан четвертый участник "подставы" с наркотиками экскомбата "Магуры"

Правоохранители задержали четвертого участника схемы, по которой пытались дискредитировать и незаконно привлечь к уголовной ответственности бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Следствие установило, что 28 августа 2026 года задержанный помог сообщникам добраться до военного транспортного средства Александра Ширшина.
Он открыл припаркованный в Харькове автомобиль экскомбата с помощью специальных механических средств.
После этого в салон положили заранее приобретенные наркотические средства и психотропные вещества.
Мужчине объявили подозрение в пособничестве незаконному проникновению во владение лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Задержанный стал четвертым разоблаченным фигурантом по этому делу. Ранее подозрение получили трое бывших милиционеров, которые сейчас проходят военную службу.
По версии следствия именно они проводили слежку за бывшим комбатом, собирали данные о его передвижении и обеспечили проникновение в авто и подбросили запрещенные вещества.
Таким способом фигуранты планировали создать искусственные основания для уголовного преследования военнослужащего.
Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников организации и реализации схемы.
Напомним, что 28 августа 2026 года в Харькове разразился громкий скандал с участием бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина.
Тогда полиция остановила военнослужащего и заявила об изъятии из его автомобиля наркотических веществ. Сам защитник сразу заявил, что эти события спланирована провокацией, а запрещенные вещества ему подбросили.
Следствие установило, что к организации схемы причастна группа лиц, длительно следивших за военным и собиравших данные о его передвижении.
Уже 11 сентября 2026 года суд отправил под стражу с возможностью внесения залога двух подозреваемых по этому делу - военнослужащих и экссиловиков.
Всего в рамках уголовного производства сообщили о подозрении уже четырем фигурантам, пытавшимся создать искусственные основания для незаконного привлечения военного к ответственности.